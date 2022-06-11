شاهد .. أخيراً.. أنكشاف مهنة ’’أحمد عز‘‘ الصادمة قبل النجومية والشهرة.. والمفاجأة في مؤهله الدراسي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أخيراً.. أنكشاف مهنة ’’أحمد عز‘‘ الصادمة قبل النجومية والشهرة.. والمفاجأة في مؤهله الدراسي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

يعد النجم أحمد عز واحداً من أهم نجوم السينما المصرية في العقد الأخير، ونجم شباك ومنافس لا يستهان به.

وأحمد عز من الفنانين الذي كسروا قاعدة الشاب الوسيم ذي الشعبية بحرصه على تقديم أدوار متنوعة وصعبة أكدت موهبته التمثيلية.

ويكمل الفنان أحمد عز في 23 من يوليو القادم عامه الـ 50 ، فهو من مواليد 23 يوليو 1971.

كان يحلم بالتمثيل من أيام المدرسة وبعدها الجامعة، وكان يتابع الوسط الفني من بعيد؛ لكّنه لم يفكّر في دراسة التمثيل لأن الإنتاج السينمائي وقتها كان محدوداً جداً، وخشي من عدم وجود فرصة بعد ذلك للعمل، فدرس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب، جامعة عين شمس. وبعد تخرّجه، عمل في مجال الفنادق.

عمله بمجال الفنادق لم ينسه حلمه بالتمثيل، فبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء على أمل أن تفتح له أبواب السينما، لكنّه اكتشف أن ذلك العمل لا يكفي، فبدأ بالتردّد علي مكاتب الإنتاج بحثًا عن فرصة حتى ذهب لمكتب المخرجة إيناس الدغيدي فرشّحته لدور صغير في فيلم كلام الليل ولكنها لفتت نظره إلى ضرورة دراسة التمثيل.