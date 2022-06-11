شاهد .. زوجة أبو هشيمة الأولى وأم أولاده تُثير جنون ’’ياسمين صبري‘‘ بتصرف ‘‘غريب’’ بعد طلاقهما.. ما فعلته جعل الجميع في صدمة وذهول !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر زوجة أبو هشيمة الأولى وأم أولاده تُثير جنون ’’ياسمين صبري‘‘ بتصرف ‘‘غريب’’ بعد طلاقهما.. ما فعلته جعل الجميع في صدمة وذهول !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت زوجة رجل الأعمال الأولى أحمد أبو هشيمة وتدعى عبير جدلاً في مواقع التواصل بعد تصرف وصفه الجمهور بأنه كيد نساء.

جاء ذلك بعد طلاقه من زوجته الفنانة ياسمين صبري، وهي الزيجة الثالثة في حياة الرجل الثري.

وأعادت عبير وهم أم أولاد أبو هشيمة نشر صور لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتبين جمالها، بعد نشرها قبل عدة أشهر.

ولاقت صورة زوجة أبو هشيمة إعجاب المتابعين الذي أثنوا على جمالها وطلتها، وعلق أحدهم بالقول: "بتغيضي ياسمين صبري" فيما قال آخر: "كيد النساء!

وكانت الزوجة الأولى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ظهرت للمرة الأولى في صور متداولة قبل عامين، وهي تعيش في القاهرة، وأنجبت منه ولدين هما: (عمر ويوسف أحمد أبو هشيمة)، ويلعب أحدهما كرة القدم في النادي الأهلي، وفقا لموقع صدى البلد.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين كاملين قبل أن يعلنها طلاقهما في الـ 5 من الشهر الجاري بشكل مفاجئ.

بات خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، واحد من الأخبار التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار خبر انفصال ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، تصدرت زوجة أبو هشيمة الأولى وأم أولاده محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد ظهورها بشكل مفاجئ.