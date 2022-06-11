شاهد .. الفنان جاستن بيبر يعلن عن اصابته بالشلل وعدم قدرته صعود المسرح.. والجمهور : دعوات سيلينا غوميز ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنان جاستن بيبر يعلن عن اصابته بالشلل وعدم قدرته صعود المسرح.. والجمهور : دعوات سيلينا غوميز ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان العالمي جاستن بيبر، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام، اصابته بمتلازمة رامزي هانت، التي سببت له شلل في نصف وجهه الأيمن.

وذلك عقب إصابته بفيروس أضر بعصب أذنه، وهذ جعله غير قادر على الصعود إلى المسرح، قائلا في الفيديو: "كما تشاهدون.. هذه العين لا ترمش ولا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف لا تتحرك، هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي وهذا أمر خطير للغاية".

تابع: "من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ"، موضحا أنه سوف يستريح للسماح لنفسه بالتعافي، موضحا انه لا يعرف كم من الوقت سيستغرقه حتى يتعافى من الإصابة، كما قدم الشكر لمحبيه.

يذكر انه كان من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة نيويورك يومي 13 و14 يونيو، تليها عروض أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.