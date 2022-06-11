شاهد .. ليه رفضتي تشتغلي مع عادل إمام ؟؟ ليلى علوي تجيب دون تردد وتكشف خفايا ما حدث في الكواليس ولم يعلم به أحد !

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي تشتغلي مع عادل إمام ؟؟ ليلى علوي تجيب دون تردد وتكشف خفايا ما حدث في الكواليس ولم يعلم به أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

لا زالت الفنانة ليلى علوي برغم تقدمها في العمر متوهجة في الفن سواءاً في الدراما او السينما.

وقبل سنوات أثير جدل بعد تداول شائعة عن انسحاب ليلى علوي من مسلسل عوالم خفية للزعيم عادل إمام، والذي عرض في 2018م.

من جهتها نفت الفنانة ليلى علوي تلك الأنباء، مشيرة إلى أن السيناريو لم يعرض عليها من الأساس.

وقالت ليلى علوي عن مشاركتها مسلسل عادل إمام "عوالم خفية"، بأنها فوجئت بما قيل، مؤكدة أنه لم يعرض عليها العمل من الأساس، ولم تتلق أي مكالمة من مخرج العمل رامي عادل إمام.

وبتصريح ليلى علوي يكون تم نفي ما تردد بأن هناك خلافاً بين عادل إمام وابنه رامي إمام بسببها، حيث أشارت تقارير صحفية حينها أن الزعيم مصر على وجود ليلى علوي بطلة أمامه، إلا أن نجله يفضل مشاركة يسرا أو لبلبة.