شاهد .. معجبة تطلبت وبكل جرأة تقبيل حسن الرداد في مكان غريب للغاية.. وردة فعل الفنان كانت صادمة !! تفاصيل ما حدث؟!

انت الان تتابع خبر معجبة تطلبت وبكل جرأة تقبيل حسن الرداد في مكان غريب للغاية.. وردة فعل الفنان كانت صادمة !! تفاصيل ما حدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان حسن الرداد، في وقت سابق عن أغرب تعليق من احدى معجباته على صورة له بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلًا: مرة واحدة طلبت مني عايزة تبوس صوباعي سابت كل حاجة فيا وعايزة تبوس صوابعي.

وأضاف الرداد خلال لقائه بالدمية الشهيرة "كاروو"، ببرنامج "لايف من الدوبلكس، المذاع على فضائية “CBC”، ، أنه أخفى ارتباطه بإيمي في البداية خوفًا من الشائعات ، مشددًا على أن فيلم "الجراج" يبكيه دائما .

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد كان مسلسل بابلو والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.