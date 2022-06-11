شاهد .. عازف الناي تجرأ على عظمة ’’أم كلثوم‘‘ وخرج من النص الموسيقي في إحدى حفلاتها أمام الملأ.. لن تصدقوا ردة فعل الست وما فعلته !

انت الان تتابع خبر عازف الناي تجرأ على عظمة ’’أم كلثوم‘‘ وخرج من النص الموسيقي في إحدى حفلاتها أمام الملأ.. لن تصدقوا ردة فعل الست وما فعلته ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

اشتهر عازف الناي سيد سالم بموهبة فريدة من نوعها، وله بصماته الخاصة في الأغاني التي كان يقوم بعزفها، واستحق عن جدارة لقب أول عازف ناي في مصر فعشق الناي منذ أن كان في سن العاشرة، وتمسك به رغم رفض والده الشديد لتوجه نجله.

قال سيد سالم في لقاء تلفزيوني سابق، إنه في البداية كان يعمل مع عدد من النجوم بينهم : بديعه مصابنى ومحمد قنديل وتحيه كاريوكا ومنيره المهديه، بالإضافة للعمل في الإذاعة المصرية.



وتم اقتراح اسمه على أم كلثوم لينضم إلى فرقتها؛ حيث كانت بحاجة إلى عازف ناي يعزف أغنية “ولد الهدى”.

وتابع: “كانوا عايزين في الأغنية دي، صولو في نفس واحد، وبعدين أحمد الحفناوي قالهم أنا هبجلكم واحد”.

وبعدها أصبح عم سيد ابن أسوان، جزء لا يتجزأ من فرقة أم كلثوم، بل كان له عدة مواقف معها على المسرح.

ومن أجمل اللقطات النادرة التي جمعت بين أم كلثوم وأول عازف ناي في مصر، هي اللقطة التي تجرأ فيها ناي «عم سيد» على الست.

وكانت أم كلثوم في إحدى الحفلات تقدم أغنية بعيد عنك، وخرج سيد سالم عن النص بشكل مثالي، حيث إن العازفين يطبقون اللحن الذي تم الوصول إليه خلال البروفات؛ إلا أن ناي عم سيد تجرأ في هذا الحفل على عظمة أم كلثوم وخطف الإشادة منها في ثوان معدودة