شاهد .. طلبوا من الفنانة ’’وفاء عامر‘‘ رأيها الصريح في هذا الأمر الخاص بالسيدات ؟؟.. فأجابت بجرأة غير مبسوقة !

انت الان تتابع خبر طلبوا من الفنانة ’’وفاء عامر‘‘ رأيها الصريح في هذا الأمر الخاص بالسيدات ؟؟.. فأجابت بجرأة غير مبسوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن رأيها في أمور عديدة تخص السيدات، مؤكدة خلال حديثها أن الراجل لو بص لغير مراته يبقى العيب فيها.

وقالت وفاء، ببرنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة والإعلامية مفيدة شيحة: "لو راجل راح قال لمراته أنا عايز أتجوز.. تقوله إتجوز، لأن حتى لو كانت مكسورة ومبينتش وأظهرت أنها قوية هيرجعلها تاني .. وتوافق ترجع تاني ليه"

وتابعت: "لو الراجل بص لغير مراته، يبقى العيب فيها هي.. الإهتمام، فبعد سن معين، الست بيحصل عندها تغيرات كتير في حياتها .. لازم الست تراقب نفسها في شكلها ولبسها، وكل ما نكبر لازم نكون في حالة تطور مستمر ونبقى في مراحل جمالية أحلى".

واستكملت عامر: "احنا مشاعرنا كستات بتشيخ مبكرا وبسرعة، إن لم تعمل دائما لهذه المشاعر مكياج".

وأَضافت: "مش بشجع جوزي أو جوز صاحبتي إنه يخون.. لأ، ده مرفوض، وأنا من أنصار أن البيوت تظل مستورة بورقة الجواز والمشاعر والمودة والرحمة اللي ربنا أمرنا بها".