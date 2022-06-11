شاهد .. مراتي مقصرة في العلاقة الزوجية وانا عاوز أكتر أعمل إيه؟.. رد غير متوقع من مبروك عطية صدم كل المصريين !

انت الان تتابع خبر مراتي مقصرة في العلاقة الزوجية وانا عاوز أكتر أعمل إيه؟.. رد غير متوقع من مبروك عطية صدم كل المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

اشتكى متصل يدعى أحمد، من عدم قيام زوجته بإعطائه حقوقه الزوجية، مشيرًا إلى أنها مقصرة في أداء واجبتها الزوجية له وتتحجج أنها تبذل جهدًا كبيرًا مع طفلهما طوال اليوم.

فرد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خلال برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأزواج يجب أن يقدروا المجهود الذي تبذله زوجاتهم طوال اليوم مع الأطفال، حيث أن الزوج لن يظل عريسًا طوال العمر

وختم ناصحًا المتصل: "لو إنت جدع ممكن تنال منها وترك وهى بتجري ورا الواد ومش لازم مراسم".