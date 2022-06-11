شاهد .. عريس خليجي اكتشف بعد ليلة الدخلة أن أهل العروسة خدعوه وزوجوه بشقيقة عروسته.. لكن ما فعله لا يصدق وصدم الكل !

انت الان تتابع خبر عريس خليجي اكتشف بعد ليلة الدخلة أن أهل العروسة خدعوه وزوجوه بشقيقة عروسته.. لكن ما فعله لا يصدق وصدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

قام مواطن سعودي برفع دعوى قضائية ضد زوجته و أسرتها

مطالبا برد مهرها البالغ 65 ألف ريال سعودي، و سجن شقيقتها.



والجدير بالذكر أن رفع الدعوى جاء بعد اكتشافه أنه اقترن بشقيقة

زوجته المفترضة.



كما يذكر أن العريس خطب بنتا من إحدى القبائل بالسعودية التي

تجري العادة فيها أن لا يشاهد الخاطب وجه خطيبته طيلة فترة

الخطوبة،لذلك قرر الشاب الاستعانة بوالدته لخطبة إحدى الفتيات.

و تروي ام العريس ما حدث فتقول: بسبب انعدام معرفة الأم بعائلة

الفتاة قامت العائلة بعرض فتاتهم الكبرى المتزوجة والتي تتمتع

بموصفات جمالية عالية على الامبكونها العروسة...

فما أن رأتها الأم حتى تمنتها لأبنها الشاب.

وتم الزفاف بعد ان قدم العريس لها مهرا يقدر بـ 65 ألف ريال

سعودي وعندما حضر كاتب عقد النكاح، وقعت الفتاه الكبرى على

قبولها على الزواج،و بعد مرور أسبوع كامل واكتشف الزوج ووالدته

ان زوجته ماهي الا اخت الفتاة التي راتها و التي وقعت على عقد

النكاح أيضا.

أراد الزوج بعد أن اكتشف لعبة عائلة الفتاة إعادتها إليهم لكنهم

رفضوا استلامها خاصة أنها مكثت 7 أيام عنده بالإضافة إلى أن

الفتاة الكبرى التي رأتها أمه،متزوجة و لديها اطفال.

و علق محامي العريس على الموضوع أنه يتوقع أن يأمر القاضي

بفسخ الزواج، لأنه بني على باطل وتدليس مشيرا إلى الآلم النفسي

الذي أصيبت به العروس خاصة وأنه لم يمضي على زواجها الا

أسبوعا.