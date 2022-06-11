شاهد .. تشوه وجه النجمة ’’بريانكا شوبرا‘‘ يبكي قلوب محبيها.. لن تصدق ما حدث لها وكيف أصبحت (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر تشوه وجه النجمة ’’بريانكا شوبرا‘‘ يبكي قلوب محبيها.. لن تصدق ما حدث لها وكيف أصبحت (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعد الفنانة الهندية بريانكا شوبرا واحدة من أجمل الوجه الهندية في الساحة الفنية.

وقبل أيام أصبحت شوبرا حديث الساحة واهتمامات الجمهور بعد أنباء تشوه وجهها.

وفي الايام الماضية، كانت قد انتشرت صورة للنجمة ​بريانكا شوبرا​ عن قرب، وبدا وجهها ليس نقياً، بل لديها عيوب في بشرتها، ولكن على الرغم من ذلك، فإن ملامحها ليست مغايرة، لكن علامات التقدم في العمر تظهر عليها.

وقد يعتقد البعض ان النجمات لا يعانينَ من مشاكل الجلد والحبوب وشوائب البشرة، والمشكلة ان الاعلام صوّر لنا في مرحلة من المراحل ان النجمات كاملات، خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي التي عززت هذه الصورة النمطية عبر استخدام الفنانات والممثلات في الشرق الاوسط وفي العالم، برنامج الفوتوشوب.

لذلك يتفاجأ البعض حين تنتشر صور لفنانات عن قرب ومن دون فلتر اذ تظهر الحقيقة.

وأثيرت التساؤلات عن السبب الحقيقي وراء حدوث ما أسموه "تشوهاً" ومتمنين لها الشفاء بعد أنباء تشير إلى معاناتها من مرض في بشرتها.