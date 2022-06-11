شاهد .. اتجوزتي عصام الحضري في السر ليه ؟؟ غادة عبدالرازق تجيب دون ذره خجل وتكشف ما لا يعرفه أحد !

انت الان تتابع خبر اتجوزتي عصام الحضري في السر ليه ؟؟ غادة عبدالرازق تجيب دون ذره خجل وتكشف ما لا يعرفه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

غادة عبد الرازق من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن للعديد من المشاكل والأزمات ما جعلتها تتوقف كثيرا اثناء مشوارها الفني.. ولكن اكثر ما تتعرض له من مطبات هو كثرة زيجاتها الرسمية التي بلغت خمس زيجات.. تخللها حدوث الانفصال المؤقت والدائم.

واضافة إلى ذلك شائعات زواجها السري التي تنطلق كل فترة وبانتظام ومن شخصيات مختلفة.. وكثيرا ما اختلفت غادة مع زميلاتها ومخرجي اعمالها.

ونفت غادة عبد الرازق ما تردد عن زواجها العرفي من لاعب كرة القدم عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً.

وأضافت: "أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب".

وفي وقت سابق، نفى الحضري الشائعة خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة": "هو في شخص ممكن يتجوز مرة تانية".