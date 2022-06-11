شاهد .. ما فعلته الفنانة ’’منى زكي‘‘ داخل المسجد فجر ضجة واسعة.. والجمهور : ازاي سمح لك احمد حلمي تعملي كده ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر ما فعلته الفنانة ’’منى زكي‘‘ داخل المسجد فجر ضجة واسعة.. والجمهور : ازاي سمح لك احمد حلمي تعملي كده ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدرت الفنانة منى زكي التريند في الأيام الفائتى بعد نجاح فيلمها الجديد العنكبوت والذي شاركت بطولته مع الفنان أحمد السقا بعد غياب طويل.

وشهد الفيلم عودة قوية للثنائي أحمد السقا ومنى زكي للظهور معا بعد غياب دام 6 سنوات.

ولم تسلم منى زكي من هجوم الجمهور بعد دورها المثير للجدل في فيلم "أصحاب ولا أعز"، خاصة وأنها كانت تعتبر مصنفة ضمن خانة النجمات التي يحظين بشعبية جماهيرية.

لكن وقبل فيلمها الأخير شاركت منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن" وحققت نجاحاً باهراً، لكنها أثارت الجدل.

جاء ذلك بعد قيام مصمم الأزياء محمد سامي بنشر صوره معها بفستان الزفاف الذي ارتدته خلال عقد قرانها على محمد فراج والذي تمّ في المركز الإسلامي في أميركا، وكتب معلّقاً: "حذار أن تصدّقوا أن محمد فراج (مؤنس) هو الذي ألبس منى زكي (هنا) الحجاب. أنا من ألبست منى زكي الحجاب".

وأثارت الصور الإستياء لأنّها اعتبرت أنها لا تراعي حرمة المسجد في حين قال بعضهم: إزاي تعملي مده يا منى.. وازاي سمح لك احمد حلمي تعملي كده.. هذا من الكبائر".

يجدر الذكر بأن أحمد حلمي زوج منى زكي قد وعد الجمهور مؤخراً بعمل فني مشترك بينهما، في أول تعاون فني لهما منذ زواجهما قبل أكثر من عشرين عام.