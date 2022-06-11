شاهد .. تعرفوا على نجل الفنان الراحل ’’محمود الجندي‘‘ بطل مسلسل ’’الكبير أوي 6‘‘ .. والمفاجأة في هويته (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرفوا على نجل الفنان الراحل ’’محمود الجندي‘‘ بطل مسلسل ’’الكبير أوي 6‘‘ .. والمفاجأة في هويته (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل الكبير أوي، تداول رواد مواقع التواصل صورا للنجم الراحل محمود الجندي ونجله أحمد، والذي ورث عنه حب السينما وبدأ العمل كمساعد مخرج ثم مخرج للكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية.

وتمكن المخرج أحمد الجندي من تصدر التريند بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال آخر أعماله مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عرض خلال السباق الرمضاني وتمكن مع بطل العمل أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر.

ونجح الجندي في ايصال الافيهات والكوميديا بطريقة مبهرة وباتت المقاطع والحوارات بين مكي وباقي النجوم تريند على السوشيال ميديا وبات الجميع يتداولها بكثافة، وباتت حديث المشاهدين.

يذكر أن نجل الفنان المصري الراحل بدأ مشواره الفني كممثل اشترك في فيلم "واحد من الناس" مع النجم كريم عبدالعزيز، إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما، وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم "ظرف طارئ" بطولة النجم أحمد حلمي، وتوالت الأعمال بعد ذلك ليقوم بإخراج سيت كوم "أحمد اتجوز منى" وعدد من الأفلام مثل: "حوش اللي وقع منك" و"إتش دبور" و"لا تراجع ولا استسلام"، وتميزت معظم أعماله بالكوميدية الساخرة.