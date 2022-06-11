شاهد .. مي عز الدين توجه رسالة إلى زوجها المستقبلي والذي أخفته عن الإعلام.. أنكشاف السر للعلن والجمهور مصدوم !

انت الان تتابع خبر مي عز الدين توجه رسالة إلى زوجها المستقبلي والذي أخفته عن الإعلام.. أنكشاف السر للعلن والجمهور مصدوم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يخفي المتابعون اهتمامهم وتشوقهم لمعرفة سر عزوف مي عز الدين عن الزواج، وما ان ينتشر خبر له خصوص بخطوبتها أو زواجها حتى ينهال المتابعين لتتبع صحته ومعرفته.

النجمة مي عز الدين نشرت في وقت سابق، تدوينة لها على صفحتها على تطبيق انستجرام تخاطب بها زوجها المستقلبي.

مي عز الدين وجهت الكلام إلى "شخص مجهول" مرفق بصورة لها تحمل فيها وردة حمراء قائلة: "يا من سوف أحمل إسمه وطفله يوما ما... أتمنى أن تكون علاقتنا كعلاقة الورد بالماء، أنت تسقيني وأنا أحيا بوجودك. صباحكم حب".

الصورة والتدوينة أثارا موجة من التعليقات على صفحة مي عز الدين من محبيها الذين تمنوا لها لقاء فارس أحلامها الذي يستحقها ويكون الماء لوردة مي.

مي عز الدين لم تتزوج حتى الآن ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان، وهو ما يُطرح عليها دائماً في كل لقاء إعلامي.

وأجابت مي على هذا التساؤل من قبل جمهورها خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب وقالت إنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا، وأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.