شاهد .. أهل الوليد مقداد يطردانه مع زوجته نور من البيت.. لكن الصدمة الكبرى ما فعله شقيقه عصومي علناً وفاجئ الجمهور !

انت الان تتابع خبر أهل الوليد مقداد يطردانه مع زوجته نور من البيت.. لكن الصدمة الكبرى ما فعله شقيقه عصومي علناً وفاجئ الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نال فيديو سفرة الوليد المقداد وزوجته نور غسان الى تركيا مؤخراً، أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب... فماذا يفعل الزوجان في تركيا؟

في التفاصيل، نشر نجم قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​الوليد مقداد​ فيديو رفقة زوجته ​نور غسان​ عبر قناته على "يوتيوب"، وذلك خلاله سفرهما الى تركيا.

وقال في الفيديو أن الطقس بارد جداً عندهم، وأنه من المقرر ان يقوما برحلات داخل تركيا للإستمتاع بالطبيعة.

ورغم أن فيديو سفرة الوليد المقداد وزوجته الى تركيا، بدا عادياً وظهرا فيه فرحين، الا أنه تحدثت أنباء أن سفرهما جاء بعد حصول خلافات كبيرة داخل العائلة تسببت في مغادرة الزوجين للكويت ثم توجههما إلى تركيا بالمقابل.

نفت مصادر مقربة من عائلة مقداد كل تلك الأنباء مؤكدة أنها إشاعات فارغة.

تناقلت مواقع التوصل الاجتماعي، عن وجود إشكال بين الوليد مقداد وأخيه معتصم حيث نشر ​معتضم​، فيديو أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته، ويقترب من شقيقه الوليد أثناء تواجده بجانب زوجته نور ويعلق قائلاً "تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك". فلم يتفوه الوليد بكلمة واحدة، بل إكتفى بالإبتسام.

ودخل الوالد ​خالد المقداد​، في السجال مدافعاً عن إبنه الوليد قائلاً "هذا يسمى إحترام الرجل للمرأة، ويقول الرسول إستوصوا بالنساء خيراً، ولكن يبدو أنك مقهور". فردّ المعتصم على والده قائلاً "حسناً زوجوني، حتى ما أظل مقهور"، ليردّ والده "أنت مش قد الجيزة".