شاهد .. نجم مسلسل ’’قيامة عثمان‘‘ يتخلى عن زوجته من أجل هذه الفتاة شديدة الجمال.. لن تصدقوا كيف كانت ردة فعل زوجته !! (صورة)

انت الان تتابع خبر نجم مسلسل ’’قيامة عثمان‘‘ يتخلى عن زوجته من أجل هذه الفتاة شديدة الجمال.. لن تصدقوا كيف كانت ردة فعل زوجته !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

وجة النجم الشهير بوراك أوزجيفيت أكتشفت بأنه يخونها مع حسناء رائعة استمرت علاقته معها لمدّة أربع سنوات، فقررت الطلاق.

شغل هذا الخبر العديد من الأتراك والمتابعين في العالم العربي، بعد ظهور عن صورة لحسناء جميلة تقف إلى جانبه، حيث قال البعض إنّها حبيبته التي يخون زوجته معها منذ أربع سنوات.

لم يأخذ هذا الخبر أي اهتمام من قبل بوراك، أو حتى من قبل زوجته الممثلة التركية الشهيرة فهرية أفجين.

فخمن البعض أنّه إمّا كشفته وهما على درب الطلاق، أو أنّها تعلم بأنّ ما قيل لا يتعدّى كونه شائعة لفّقتها الصحف التركية للحصول على نسبة مشاهدات أعلى.