أخبار اليمن : مخلفات العدوان تقتل وتصيب 21 مدنياً خلال أسبوع

مخلفات العدوان تقتل وتصيب 21 مدنياً خلال أسبوع
كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن استشهاد وإصابة 21 مدنياً جراء مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.
وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 18 آخرين جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية، في صعدة والحديدة وتعز ونهم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو.
الجدير بالذكر، أن انفجار مخلفات العدوان من الالغام والقنابل العنقودية والصواريخ تسبب ـ ولايزال ـ في استشهاد وجرح مئات المواطنين المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء في مختلف محافظات الجمهورية.
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