شاهد .. أتتذكرون ’’عبدالرحمن الحلبي‘‘ نجم ذا فويس كيدز ؟؟ .. هكذا ظهر بعد 6 سنوات وو سامته خطفت عقول الفتيات ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون ’’عبدالرحمن الحلبي‘‘ نجم ذا فويس كيدز ؟؟ .. هكذا ظهر بعد 6 سنوات وو سامته خطفت عقول الفتيات ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

انتشر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو حديث ظهر فيه الطفل السوري عبد الرحمن الحلبي، الذي شارك منذ حوالي الست سنوات في برنامج ذا فويس كيدز.

وأصبح عبد الرحمن شاب بعمر الـ 17 عاماً، وذلك خلال مقابلة له مع أحد الإعلاميين.

وقد أكد عبد الرحمن أن يتحضر لخوض الإمتحانات الرسمية في المدرسة، للإلتحاق بالجامعة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع التغير الواضح على ملامحه، كما اشادوا بصوته عندما كان طفلاً وفي الوقت الحالي، وتمنوا أن يعاود نشاطه الفني، بعد إنتهاءه من الدراسة.