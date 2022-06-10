شاهد .. إختفاء نجل ’’سمير صبري‘‘ يُحدث أزمة وخلاف وسط العائلة فى توزيع الميراث الضخم.. ما تركه الراحل رقم صادم لا يتوقعة عقل بشر !

انت الان تتابع خبر إختفاء نجل ’’سمير صبري‘‘ يُحدث أزمة وخلاف وسط العائلة فى توزيع الميراث الضخم.. ما تركه الراحل رقم صادم لا يتوقعة عقل بشر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

ميراث الفنان الراحل سمير صبري أثار حالة من الجدل خاصة مع اختفاء ابنة الوحيد الذى يعيش فى الخارج وعدم ظهوره حتى الأن ، وظهور عدد أقاربه وإعلانهم إنهم من ضمن مستحقي ميراثه.

وشهد تسجيل نادر للفنان سمير صبري يكشف حقيقة زواج وإنجاب الفنان الكبير الراحل سمير صبري، والذي قام بتسجيله مع الصحفي الراحل يوسف خليفة في عام 2002.

وأكد سمير صبري في هذا التسجيل النادر أنه لم يتزوج وليس لديه ما يعيش له في الحياة غير الفن، أكد فيه أنه راهب الفن.

وروى مصطفى عبد السلام، زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري، تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة الفنان القدير قائلاً: "معنوياته كانت مرتفعة جداً ومتفائل جدأً منذ خروجه من المستشفى مش بس كده كان بيتكلم معايا عن مشروع عاوز ينفذه وجميع الاصدقاء كانوا مجتمعين عنده في الفندق وكان كويس جداً".

وتابع عبد السلام، عن إبنه قال: "إبنه في لندن وهو طبيب أسنان وأبوه كانت رغبته أنه لايخطر نجله أنه مريض ودائماً كان بيقلي كده وإحترمت رغبته ولم أكلم إبنه حتى الآن.. الولد أتربى بعيد بتربي إنجليزي مش زينا كشرقيين بإحساسنا وهو عملي أكتر من كونه عاطفي".

وشكك نشطاء في مقدار الثروة التي جمعها سمير صبري خلال مسيرته الفنية، وقالت مصادر إن ثروته بلغت 5 ملايين دولار أي ما يقرب من 80 مليون جنيه. فيما اعترف سمير أن رحلته العلاجية من السرطان على مدار عام ونصف التهمت كل مدخراته.

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري الجمعة الماضية 20 مايو 2022 عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض في الأشهر الأخيرة.