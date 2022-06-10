أخبار اليمن : شهيد بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في صرواح

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شهيد بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في صرواح

استشهد مواطن اليوم، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. شهيد بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في صرواحاستشهد مواطن اليوم، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن المواطن محمد محمد عزي النجار استشهد جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان خلال رعيه للأغنام في وادي نوع بمديرية صرواح. وأشار المصدر إلى أن مخلفات العدوان الأمريكي السعودي من القنابل العنقودية والألغام تسببت في استشهاد وإصابة العديد من المدنيين بالمحافظة ونفوق أغنام ومواشي خلال الفترة الماضية.

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