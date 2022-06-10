شاهد .. هذا الرجيم السحري الذي اتبعته الفنانة صابرين وأفقدها 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدقوا ما كانت تفعله يومياً !!

انت الان تتابع خبر هذا الرجيم السحري الذي اتبعته الفنانة صابرين وأفقدها 30 كيلو من وزنها خلال 12 أسبوع فقط.. لن تصدقوا ما كانت تفعله يومياً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تفاجأ جمهور الفنانة صابرين بخسارة الوزن ﻿الكبيرة﻿ التي حققتها حيث خسرت ما يقارب 30 كيلوغرام من وزنها خلال 3 أشهر.

وقد أعلنت صابرين عن النظام الغذائي الذي اعتمدته لخسارة الوزن حيث خضعت لرجيم قاسي جداً بالاضافة الى انها اعتمدت ممارسة المشي لمسافات طويلة على معدة فارغة مع شرب كمية كبيرة من الماء يومياً.

صابرين أكدت أنها اتبعت نظاما غذائيا يعتمد على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والامتناع تماما عن السكريات والنشويات التى قد تضعف أمامها فى أيام العطلات والمناسبات فقط.

ورفضت الفنانة المصرية صابرين مؤخراً صورتها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت على عرض صورتين لها واحدة بالحجاب والأخرى بدونه، قائلة إنها تفضل الصورة التي تظهر فيها بشعرها الأصفر.

وخلال استضافتها في برنامج العرافة على قناة المحور، سألت المذيعة الفنانة صابرين، قائلة: "إنتي في صف مين صابرين بالحجاب ولا صابرين من غير الحجاب".

وردت صابرين على المذيعة قائلة وهي تشير إلى صورتها وهي بدون حجاب: "القمر أم شعر أصفر دي".