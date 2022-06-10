شاهد .. الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرق قلب حسام حبيب بظهورها بفستان زفاف أبيض.. والجمهور مصدوم ’’متى الزفاف‘‘ ؟ (اتفرج صروة)

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرق قلب حسام حبيب بظهورها بفستان زفاف أبيض.. والجمهور مصدوم ’’متى الزفاف‘‘ ؟ (اتفرج صروة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لجمهورها ومتابعيها صورة جديدة على حسابها الخاص في موقع انستغرام في أحدث ظهور لها حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض من الريش مع تسريحة شعر بسيطة ومميزة، مع مكياج صيفي ناعم.

ورأى المتابعون أن الصورة هي رسالة مبطنة لزوج الفنانة السابق حسام حبيب لتعذيبه حيث تساءل البعض في التعليقات "انتي حتتجوزي" بينما رأى البعض الاخر انه من ضمن عمل جديد ستطلقه شيرين قريبًا، حيث ردت سابقًا على أسئلة الجمهور مؤكدة أنها ستركز على عملها الفني في الوقت الحالي.

كما لاحظ البعض أن شيرين قد خسرت وزنها من خلال الصورة حيث ظهرت انحف من اخر ظهور لها بكثير وهذا ما جعلها اكثر اشراقاً في الصورة.