أخبار اليمن : هيئة الطيران تصدر قراراً بشأن رسوم خدمات السفر

هيئة الطيران تصدر قراراً بشأن رسوم خدمات السفرأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قرار بإلزام وكالات السفر، برسوم خدمة المسافرين بما لا يتجاوز 5 بالمائة من قيمة إجمالي أي خدمات تقدمها وكالات السفر بهدف حماية المسافرين.

وأوضح مدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني الدكتور مازن غانم، أن الأمر الحكومي كان يعمل به قبل العدوان، وتم إعادة إصدارة بهدف تنظيم العلاقة بين وكالات السفر والمسافرين فيما يخص رسوم الخدمات التي تحصلها الوكالات من المسافرين.

ولفت إلى أن عدد من المسافرين اشتكوا من ارتفاع رسوم خدمة السفر من قبل بعض وكالات السفر التي استغلت جهل المسافرين بأسعار تذاكر السفر وبعض الخدمات كالفيز وغيرها، وقامت بإضافة مبالغ باهظة على قيمة تلك الخدمات دون أي حق.

وأكد غانم لوكالة سبأ، أن الأمر الحكومي سيحد من تلاعب بعض وكالات السفر.. لافتا إلى أنه في حال استلام وكالات السفر أي مبالغ إضافية من المسافرين مخالفة للأمر الحكومي سيتم اتخاذ الإجراءات حيال تلك الوكالات وإلزامها بإرجاع المبالغ للمسافرين.

وأفاد بأن المستفيد من هذه الرسوم هم أصحاب وكالات السفر مقابل ما يتم تقديمه من خدمات للمسافرين والتي كانت تحصل بشكل غير منظم وليس كما يروج له بأنها جبايات للهيئة أو أي جهة أخرى.. لافتا إلى أن دول العالم تعمل بمثل هذا الإجراء لتنظيم سوق وكالات السفر.