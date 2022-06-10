شاهد .. تشوه وجه النجمة ’’نبيلة عبيد‘‘ يحزن قلوب الملايين.. لن تصدق كيف أصبحت ولم يستطع الجمهور التعرف عليها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر تشوه وجه النجمة ’’نبيلة عبيد‘‘ يحزن قلوب الملايين.. لن تصدق كيف أصبحت ولم يستطع الجمهور التعرف عليها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

تعد نبيلة عبيد واحدة من الفنانات اللاتي، أدت عمليات التجميل إلى تغيير في ملامح وجهها لدرجة إن تعبيرات الوجه لم تعد واضحة على وجهها.

وقعت نبيلة عبيد ضحية لعملية تجميل فاشلة في وجهها فباتت تعابير وجهها مشوهة غير ملموسة ونالت انتقادات واسعة.

لم يحالف الحظ نبيلة عبيد في الحصول على نتيجة مرضية، فشوهت هذه العمليات من ملامحها الأصلية وارتدت عليها بمشاكل صحية.

عملية التجميل الفاشلة، غيرت كامل ملامح وجه نبيلة عبيد التي اعتدنا عليها من قبل، ففقدت بعدها القدرة على التحكم بتعابيره ولم يعد بإمكانها التكلم كالسابق.

هذا الأمر الذي أثار سخرية بعض معجبيها، ووجهوا لها الاتهامات بأنها لا تحترم عمرها الحقيقي، ولماذا لا تعيش هذا العمر بتصالح مع ملامحها؟!

وأعرب البعض عن دهشتهم من محاولتها تغيير ملامحها، معترضين على ذلك، وأكدوا أن جمالها الطبيعي كان أفضل من كل هذه التعديلات التجميلية