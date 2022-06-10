شاهد .. أصالة نصري تنبهت لسلوك زوجها المروع ففضحته وطلبت الطلاق دون تردد.. الفنانة كشفت بنفسها كل الأسرار المخفية !

انت الان تتابع خبر أصالة نصري تنبهت لسلوك زوجها المروع ففضحته وطلبت الطلاق دون تردد.. الفنانة كشفت بنفسها كل الأسرار المخفية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر الفنانة أصالة نصري من أشهر المطربات العربيات حيث وقد بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية.

تزوجت أصالة نصري، 4 مرات:

الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005، ويتم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام.

وعقب الانفصال تبادل الطرفين الإهانات، حتى كشفت أصالة في لقاء تلفزيوني أنها تنبهت لسلوك زوجته الغريب في تلك الفترة، حيث تاكدت من خيانته لها، وقالت أن السبب الحقيقي وراء انفصالهما انها تعرضت للخيانة، وخرج كذلك المنتج السوري أيمن الذهبي عن صمته وكشف أن أصالة كانت على علاقة بالمخرج طارق العريان قبل انفصالهما، مؤكدًا أن طارق العريان طعنه في ظهره، ولكن لم يتهم أصالة بخيانته.

الزيجة الثانية لأصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا وأنجبا التوأم آدم في مايو 2011، ووصف محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، حيث ذكرت في مقابلات سابقة أنها أكثر أستقرار مع زوجها طارق العريان.

لكن يبدو أن الحسد عرف طريقه إليهما وحدث بينهما خلافات كثيرة وانتشرت أخبار الانفصال على السوشيال ميديا والمواقع المختلفة، حتى انفصل الثنائي في 2020.

أما الزيجة الثالثة كانت مدتها 3 شهور فقط، من نائب البرلمان المصري أحمد عبد المجيد هذا العام، وحدثت في سرية تامة ولم تكشف أصالة تفاصيل ارتباطهما أو انفصالهما، ولكن تفاجأ الجمهور حينها بزواجها، والانفصال تم باتفاق الطرفين وبكل هدوء.

وتزوجت النجمة السورية للمرة الرابعة الشاعر العراقي فائق حسن، وهو مدير أعمال النجم البرنس ماجد المهندس، هذا وقد تم عقد القران بشكل سري دون معرفة وجود الصحافة ووسائل الإعلام، وذلك في بداية شهر سبتمبر عام 2021 م.

الجدير بالذكر أن الفنانة أصالة أحتفلت بزفاف أبنتها شام الذهبي برجل الأعمال المصري احمد هلال في مارس الماضي وسط أجواء احتفالية كبيرة، حضرها الكثير من نجوم الفن.