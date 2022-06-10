شاهد .. هذه الطفلة الصغيرة كبرت واصبحت أشهر نجمة بالوسط الفني.. اجمع اطباْء التجميل على انها ’’أجمل ممثلة مصرية‘‘.. والمفاجأة في هويتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الصغيرة كبرت واصبحت أشهر نجمة بالوسط الفني.. اجمع اطباْء التجميل على انها ’’أجمل ممثلة مصرية‘‘.. والمفاجأة في هويتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

هي ممثلة مصرية مشهورة، ولدت في القاهرة، وهي الصغرى من بين أخواتها، عمل والدها طبيبًا ووالدتها حاصلة على ماجستير تربية رياضية وعملت في مدارس بورسعيد في فترة من الفترات.

انها الفنانة المصرية "منى زكي"، عاشت منى معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب عمل والدها، لتتنقل بين الكويت وإنجلترا والولايات المتحدة، ودرست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.

بدأت التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، و أول عمل فني لها كان مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، وساهم في شهرتها في المجال السينمائي عملها في عدد من الأفلام التي ظهرت في أواخر تسعينات القرن العشرين في إطار ما عرف باسم موجة أفلام الكوميديا.

كما أجمع عليها سبعة أطباء من أصل اثنى عشرة طبيبًا، متخصصين في التجميل على أنها "أجمل ممثلة مصرية"، وتزوجت منى من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه، لي لي أحمد حلمي، سليم أحمد حلمي، يونس أحمد حلمي.

كما صنعت الفنانة شعبيتها عبر اختيارها أداء شخصية فتاة الطبقة الوسطي أو الشعبية في مصر، وهذا زاد عدد المعجبين خصوصا من شباب وشابات الطبقة الوسطى المصرية، حيث قامت بالعديد من المسرحيات من أهمها: مسرحية كده أوكيه (2003) مع الفنان هاني رمزي، والعديد من الأفلام من أهمها: فيلم خالتي فرنسا مع الفنانة عبلة كامل، فيلم أبو علي مع الفنان كريم عبد العزيز، والذي كان من أفضل أعمالها، والذي وضعها علي قائمة الفنانين الكبار.