شاهد .. حمله من قدميه وصدم رأسه في الأرض.. إب يقتل طفله ذي الـ 4 أعوام والسبب لا يخطر على عقل وصدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر حمله من قدميه وصدم رأسه في الأرض.. إب يقتل طفله ذي الـ 4 أعوام والسبب لا يخطر على عقل وصدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت مدينة بورسعيد في مصر جريمة بشعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، على يد والده بعد إصابته بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.

وفي التفاصيل، فقد ذهب الأب القاتل رفقة ابنه إلى المستشفى، مدعيًا عدة روايات أولها "أن المجني عليه سقط من أعلى سلم العقار المقيمين به بمنطقة الأمل في حي الضواحي، والأخرى أن دراجة بخارية صدمته وفرت هاربة محدثة إصابته".

في الوقت نفسه، فجر جد الطفل القتيل مفاجأة لاحقًا، حيث قال إن الأب هو الجاني الحقيقي، ما دفع الأب للاعتداء عليه داخل المستشفى، لولا تدخل عناصر الأمن الذين أمسكوا به وتحفظوا عليه لحين قدوم الشرطة.

وقال جد الضحية والد الأم: "طريقة قتل مروان جريمة لايمكن لأي إنسان يتحملها.. مروان اتربى معايا لأن والده قضى 6 سنوات في السجن وبعد خروجه طلب يشوف أولاده، ووافقت لكنه تحول إلى وحش كاسر ودفع ابنه ليشترى له المخدرات لأنه مراقب من الشرطة".

وأضاف: "كان يعامل أبناءه بقسوة وقد نجى المجني عليه مرتين بعد أن ضربه في صدره فى الرئية وأخرى فى البطن كادت أن تودى بحياته وهو لم يبلغ 4 سنوات و نصف ولكن القدر كان في الثالثة عندما حمله من قدميه وصدم رأسه فى الأرض ليكسر جمجمته".