شاهد .. دي قلة أدب.. ابنة تامر حسني تثير جدلًا واسعًا بسبب ما فعلته ..لن تصدقوا ماذا فعلت ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر دي قلة أدب.. ابنة تامر حسني تثير جدلًا واسعًا بسبب ما فعلته ..لن تصدقوا ماذا فعلت ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت ابنة الفنان المصري الشهير تامر حسني جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب فيديو خاصّ نشرته لها على صفحتها الشخصية.

في هذا الفيديو، تبدو وهي تمدّ لسانها أمام الجميع، وهذا تصرّف غير أخلاقي ومعيب، لا يمكن أن يقبله أحد، خصوصًا أنها ابنة فنان مشهور في العالم العربي.

وفي بعض الأحيان، يكون سبب مد اللسان عند الأطفال مرضيًّا:

أوّلًا، بسبب زيادة كمية الأنسجة باللسان نتيجة زيادة هرمونات النمو الذى يؤدى إلى إبراز اللسان بالخارج أو نتيجة وجود كيس درقى.

أو ثانيًا، بسبب التنفس عن طريق الفم الذى يؤدى إلى إبراز اللسان بالخارج نتيجة الإصابة باحتقان الأنف أو البرد والحساسية أو اللوزتين واللحمية، وحال أن تكون اللوزتين كبيرة الحجم يكون العلاج الجراحة.

وقد يكون هذا الأمر لا علاقة له على الإطلاق بالمرض، بل هي عادة غير جميلة أبدًا.

اتفرج ما فعلته ابنة تامر حسني