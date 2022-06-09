شاهد .. نجمة شهيرة عشقها الفنان الكبير نور الشريف وتسببت في طلاقه من بوسي !! لن تتخيل من تكون ؟!

انت الان تتابع خبر نجمة شهيرة عشقها الفنان الكبير نور الشريف وتسببت في طلاقه من بوسي !! لن تتخيل من تكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/10 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

ستظل قصة الحب التي جمعت الراحل نور الشريف بالفنانة بوسي، واحدة من القصص التي ستبوح كل عام بكواليس مختلفة، حول تلك الفتاة التي تعلق قلبها بالفنان الوسيم وهي في الخامسة عشرة من عمرها، ليصبح من وقتها هو حبيبي دائماً.

ولاتزال الفنانة بوسي تسترجع ذكرياتها مع زوجها الراحل، ومحطات الحياة بينهما، وتحاول جاهدة أن تنسى 8 سنوات انفصلا فيها قبل أن يعودا مرة أخرى لتنتهي رحلة نور بصحبة محبوبته.

قاويل كثيرة ترددت حول السبب في انفصال بوسي عن نور الشريف، وقيل وقتها إن الفنانة التونسية ساندي كانت سبباً في طلاق بوسي من نور الشريف، إلا أن بوسي عبرت عن اندهاشها من هذا الأمر في لقاء تلفزيوني سابق، وأجابت عن الأمر قائلة "مين ساندي دي؟ معروفة؟".

وأوضحت بوسي أن حياتها مع نور الشريف كانت مليئة بالشائعات، مشددة على كونها لا تعرف ساندي على الإطلاق، رغم أن الأمر ذكر لها من قبل حينما كانت في تونس، وهو ما حاولت تفسيره بكون ساندي من الممكن أنها حاولت أن تستفيد من الحدث الخاص بطلاقها من نور الشريف، خاصة أنه كان حدثاً اجتماعياً بارزاً في ذلك الوقت.

أما ما يخص الفنانة إيمان العاصي التي ذكر اسمها في هذه القصة، فقد نفت بوسي الأمر بشدة قائلة "لا لا دي بنوتة جميلة عيب"، رافضة أن يزج باسم إيمان العاصي في هذا الأمر.

وذكرت بوسي أنها تلقت العديد من عروض الزواج خلال الفترة التي انفصلت فيها عن نور الشريف، وكان أول عرض يأتي بعد الطلاق بعام واحد.

ولكنها أوضحت أن الأمر كان من الصعب قبوله، خاصة أن والدتها كانت مريضة في هذه الفترة، وكانت الظروف صعبة للغاية، كما أنها كانت تهتم بابنتيها، وبالتالي كان من المستحيل أن تفكر في العروض الخاصة بالزواج.

بوسي التي شاركت في أكثر من 150 عملاً طوال مسيرتها الفنية، أكدت أن مرض نور الشريف الأخير تسبب في اعتذارها عن أكثر من عمل لمرافقتها لنور طوال رحلة علاجه.