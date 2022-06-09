شاهد .. ما فعله مصطفى شعبان مع منى زكي في كواليس فيلم ‘‘أحلام عمرنا’’ جعلها تحرم الشغل معه إلى الأبد.. ستنصدم بعد معرفتك ما حدث !

انت الان تتابع خبر ما فعله مصطفى شعبان مع منى زكي في كواليس فيلم ‘‘أحلام عمرنا’’ جعلها تحرم الشغل معه إلى الأبد.. ستنصدم بعد معرفتك ما حدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف مصطفى شعبان، أنه شعر بحزن تجاه تصريحات النجمة منى زكي، بعدما اعتبرت فيلم أحلام عمرنا التي شاركته بطولته، أسوا أعمالها.

وفي وقت سابق صرحت منى زكي في حوار إعلامي لها أنها ترفض العمل مع الممثل مصطفى شعبان نهائياً.

وبررت ذلك بأنه بسبب حدوث بعض المشكلات بينهما أثناء تصوير فيلم أحلام عمرنا، الذي تم عرضه في عام 2005، مشيرة إلى أن هذه المشكلات ظهرت بسبب عدم خبرة وكفاءة العاملين على إعداد الفيلم.

وحينها رد مصطفى شعبان في حوار إعلامي له في برنامج "كش ملك" على المشكلات التي ظهرت بينه وبين منى زكي خلال تصوير فيلم أحلام عمرنا، أن ما نشر عن هذه المشكلات يعود إلى تدخل بعض الإعلاميين أو بعض الفضوليين في هذا الأمر مما ضخم من المشكلات.

وقال مصطفى شعبان، خلال ضيافته ببرنامج "حبر سري" المعروض بفضائية "القاهرة والناس" المصرية، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إنه لم يعاتب "منى" على تصريحاتها التي أدلت بها في فترة عرض الفيلم: "زعلت منها طبعًا".

وأكد "مصطفى" أن خلافه مع "منى" لا يخرج عن الإطار الفني، معتبرًا إياها "نجمة جيله في مصر والعالم العربي"، مضيفًا: "هي صديقة وأعرفها كويس.. اشتغلنا سوى مع الأستاذ محمد صبحي وشقيقها كان زميلي في الكلية".

وسلط "مصطفى" الضوء على بعض النقاط الخلافية خلال تصوير العمل، فروى أن "منى" لم تكن تشعر براحة خلال الإعداد للفيلم، لكنه لم يناقشها في هذا الشأن، مشددًا أن تباين وجهات النظر كانت أسبابها فنية وليست شخصية.

وأردف "مصطفى": "أكيد لم نحسن التصرف وقتها، ده اللي خلى الموضوع يكبر مش يصغر".

وأشار "مصطفى"، أن "منى" طلبت كتابة اسمها في تتر "أحلام عمرنا" قبله، وهو ما عرف به خلال تصوير الفيلم، وهو ما علق عليه بقوله: "ده شيء لم يقلل مني، في معايير يضعها المنتج والموزع، ليس لدي مشكلة".

في المقابل، نوه "مصطفى" أنه منذ عرض فيلم "أحلام عمرنا" لم يقابل "منى" إلا صدفة، مؤكدًا على احترامه لها: "كل احترامي ليها".