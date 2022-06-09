أخبار اليمن : شهيد برصاص قناصة المرتزقة في قعطبة بالضالع

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شهيد برصاص قناصة المرتزقة في قعطبة بالضالع

استشهد مواطن في مديرية قعطبة محافظة الضالع اليوم، برصاص قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. شهيد برصاص قناصة المرتزقة في قعطبة بالضالعاستشهد مواطن في مديرية قعطبة محافظة الضالع اليوم، برصاص قناصة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. وأوضح مصدر أمني أن مواطناً استشهد برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة، في خرق سافر للهدنة. وصعدت قوى العدوان ومرتزقتها في الآونة الأخيرة من إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية والعسكرية بشكل كبير في مختلف الجبهات.

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