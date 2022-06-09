أخبار اليمن : حصيلة خروقات قوى العدوان بـ 7 محافظات يمنية

حصيلة خروقات قوى العدوان بـ 7 محافظات يمنية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خمس غارات للطيران الاستطلاعي على منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، و33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وفي تبة الدفاع بجيزان.
ولفت المصدر إلى رصد 12 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وغرب حرض بمحافظة حجة، والملاحيظ والمدافن ورازح بمحافظة صعدة.
وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في وادي جارة بجيزان.
وذكر المصدر أنه تم تسجيل 53 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.
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