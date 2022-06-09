شاهد .. مفاجأة مزلزلة.. شاكيرا كذبت على الجميع وتوسّلت إلى بيكيه.. سبب انفصالهما الحقيقي يكشف لأول مرة أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة.. شاكيرا كذبت على الجميع وتوسّلت إلى بيكيه.. سبب انفصالهما الحقيقي يكشف لأول مرة أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

اشارت تقارير صحافية أجنبية الى تفاصيل صادمة عن بيكيه وشاكيرا وسبب انفصالهما الذي حير الجميع خاصة بعد أن قيل أن لاعب كرة القدم خانها.

حيث كشف الصحافي خوسيه أنطونيو أفيليس أن شاكيرا توسلت إلى بيكيه وحاولت العودة إليه مرتين لكنه رفض هذا الأمر حتى انفضح انفصالهما في الإعلام.

وأكد الصحافي إلى أن الخلافات بين الثنائي بدأت قبل فترة طويلة وحاولت شاكيرا إصلاح الأمر لكن دون جدوى ونفى أن يكون هناك أي خيانة من طرف بيكيه.

وفجر خوسيه مفاجأة من العيار الثقيل أن علاقة الثنائي كانت للاعلام فقط وعلق "بالأصل اتفاقهم كان على أن يفعل كل منهما ما يشاء” أنت افعل ما تريد وسأفعل ما أريد’ ، على أن يقدما أنفسهم كثنائي للعامة.