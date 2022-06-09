شاهد .. الأسماء الحقيقية للفنانين سوف تصيبك بالصدمة.. لن تتوقع اسم آيتن عامر وإيمي سمير غانم قبل أن يغيراه !!

انت الان تتابع خبر الأسماء الحقيقية للفنانين سوف تصيبك بالصدمة.. لن تتوقع اسم آيتن عامر وإيمي سمير غانم قبل أن يغيراه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

لكثير من النجوم يمتلكون أسماء غير التي اشتهروا بها بين جمهورهم, فبعض النجوم فضلوا أن يغيروا أسمائهم الحقيقة ويختار اسم فني يعرفهم به الجمهور خاصة إذا كانت أسمائهم الحقيقة صعبة أو لا تليق بعملهم في مجال الفن.

الفنانة اللبنانية صباح اسمها الحقيقي هو جانيت فغالي، واستطاعت الفنانة صباح جذب الجمهور لها فبجانب موهبتها في التمثيل ومشاركتها في العديد من الأفلام السينمائية قدمت الكثير من الأغاني الرائعة التي مازال الجمهور يسمعها حتي الآن.

إليسا اسمها الحقيقي هو أليسار خوري واختارت إليسا فقط ليكون سهل التداول بين الجمهور .

إيمي سمير غانم اسمها الحقيقي أمل على اسم جدتها لكن لم يعجبها الاسم فاختارت لنفسها إيمي .

وائل الكفوري المطرب اللبناني اسمه الحقيقي ميشال إيميل كفوري .

آيتن عامر اسمها الحقيقي هو سمر أحمد عبدالغفار عامر، وأعلنت في وقت سابق أنها تحب اسم آيتن و زوجها أيضا سمي ابنتهم آيتن حبا في الأسم.

المطرب الشعبي حكيم اختار أن يغير اسم عبدالحكيم عبدالصمد كامل لاسم سهل يحفظه الجمهور ويليق على تقديمه للأغنية الشعبية.

لبلبة أسمها الحقيقي هو نينوتشكا مانوك كوبليان، وترجع صعوبه اسمها لأن أصول أسرتها تعود إلى الجالية الأرمنية.

أنوشكا اسمها الحقيقي هو قرتانوس جاربيس سليم وأختارته لها والدتها الأرمينية، ويعد اسم أنوشكا الحقيقي من أصعب الأسم ولذلك فضلت أنوشكا أن تغير أسمها وخصوصا أن جمهورها عربي.