أخبار اليمن : صعدة.. إصابة 4 أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

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صعدة.. إصابة 4 أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

أصيب أربعة أطفال اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. صعدة.. إصابة 4 أطفال بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوانأصيب أربعة أطفال اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن مديريات رازح وشدا والظاهر الحدودية، تعتبر من أكثر المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية. وطالب المركز، بتوفير المستلزمات اللازمة لمواجهة الكارثة الإنسانية جراء مخلفات العدوان من القنابل العنقودية المحرمة دوليا في تلك المناطق.



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