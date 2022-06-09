أخبار اليمن : ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث اقترب خام برنت من 124 دولارًا للبرميل .

وذكرت وكالة أنباء " رويترز " أن العقود الآجلة للخام، تسليم شهر أغسطس المقبل ارتفعت بمقدار (39) سنتًا بنسبة (0.3%) لتسجل (123.97) دولارً للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم شهر يوليو المقبل بمقدار (28) سنتا بنسبة (0.2%) ليسجل (122.39) دولار للبرميل.

وكان برنت والخام الأمريكي، أغلقا أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى لهما منذ 8 مارس الماضي.

