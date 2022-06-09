أخبار اليمن : ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث اقترب خام برنت من 124 دولارًا للبرميل .
وذكرت وكالة أنباء " رويترز " أن العقود الآجلة للخام، تسليم شهر أغسطس المقبل ارتفعت بمقدار (39) سنتًا بنسبة (0.3%) لتسجل (123.97) دولارً للبرميل.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم شهر يوليو المقبل بمقدار (28) سنتا بنسبة (0.2%) ليسجل (122.39) دولار للبرميل.
وكان برنت والخام الأمريكي، أغلقا أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى لهما منذ 8 مارس الماضي.
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