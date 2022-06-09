شاهد .. أتتذكرون ’’أشرقت أحمد‘‘ طفلة برنامج ذا فويس كيدز ؟.. هكذا أصبحت بعدما كبرت وخسرت الكثير من وزنها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون ’’أشرقت أحمد‘‘ طفلة برنامج ذا فويس كيدز ؟.. هكذا أصبحت بعدما كبرت وخسرت الكثير من وزنها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

تداولت حسابات فنية على مواقع التواصل صورة لنجمة ذا فويس كيدز الطفلة أشرقت أحمد والتي شاركت بالموسم الثاني من البرنامج الذي عرض قبل 5 سنوات في 2017.

وخطفت أشرقت أحمد أنظار متابعي السوشيال ميديا بالتغير الكبير الذي حدث لها حيث أنها خسرت وزنها الزائد وبدت شابة جميلة في مقتبل العمر.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفلة التي أصبحت تبلغ من العمر 14 عامًا بشكل كبير، حيث تغزل العديد بجمالها، وعلق أحدهم على واحدة من صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام": "قمر ماشاء الله عليكى". وأضاف آخر: "تبارك الله عليك اشرقت( معجبة من المغرب)".

وكانت قد شاركت أشرقت أحمد في برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثاني. وقد خطفت قلوب جميع المدربين الذين حاولوا جاهدين لتنضم لفرقتهم. إلا أنها اختارت أن تكون ضمن فريق الفنان المصري تامر حسني، وتركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان العراقي كاظم الساهر لينضم غيرها لفرقهم.

وأما عن الأغنية التي أدتها في المرحلة الأولى وهي مرحلة "الصوت وبس" أغنية "أما براوة" والتي كانت الكرت الرابح لتصل إلى النهائيات. وإلا أن زميلها في البرنامج "حمزة لبيض" والذي كان ضمن فريق كاظم الساهر استطاع أن يحصل على المرتبة الأولى في الموسم الثاني من البرنامج متفوقًا على أشرقت أحمد.

يذكر أنها طرحت العديد من الأغاني أحدها كانت "ديو" غنائي مع الفنان المصري إيهاب توفيق والتي حملت اسم "مشوفتش زي امي"، من كلمات عوض بدوي، والحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.