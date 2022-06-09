شاهد .. فتاة مراهقة كانت تتألم بشدة أثناء النوم.. وعندما فشل الأطباء في علاجها وضعت كاميرا مراقبة في غرفتها فأكتشفت المفاجأة الذي يشيب لها شعر الرأس !!

انت الان تتابع خبر فتاة مراهقة كانت تتألم بشدة أثناء النوم.. وعندما فشل الأطباء في علاجها وضعت كاميرا مراقبة في غرفتها فأكتشفت المفاجأة الذي يشيب لها شعر الرأس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

لجأت فتاة بريطانية مراهقة إلى طريقة غريبة لإكتشاف الكابوس الجاثم فوق رأسها منذ فترة طويلة، حيث عانت كثيراً من الألم الشديد الذي كانت تشعر به كل ليلة أثناء النوم، وعجزت الأطباء عن معرفة السبب الغريب الذي حول حياة السيدة إلى جحيم وجعلها تخاف من النوم.

ووفقا لما أوردته صحيفة” ميرور” البريطانية، فإن فتاة بريطانية تهوى تربية الحيوانات وترعى قطة في منزلها، تعرضت لآلام في الرأس شديدة منذ فترة، وعجز الأطباء عن تشخيص حالتها الغريبة ومعرفة ما يحدث لها أثناء النوم.

وتروي الفتاة أنها كانت تنام وهي بحالة جيدة للغاية، ولكن تستيقظ على ألم شديد في الرأس وتؤكد أنها تسكن في المنزل بمفردها برفقة قطها فقط ولكن لم تتخيل أن القطة يمكن أن تتسبب في ذلك الألم.

وصدمت الفتاة بعد ان استيقظت ذات يوم وفحصت فيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وتفاجأت بأن القطة التي ترعاها في المنزل تجلس فوق رأسها طيلة الليل وتقوم بخمش جلد رأسها بأظافرها.