شاهد .. لن تصدق من هي والدة الفنانة عزة بهاء.. ممثلة شهيرة وبطلة مسرحية "الواد سيد الشغال" .. اتفرج من تكون !! (صور)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي والدة الفنانة عزة بهاء.. ممثلة شهيرة وبطلة مسرحية "الواد سيد الشغال" .. اتفرج من تكون !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم تأخذ حظها من النجومية، ولكن كان لها مشاركات في عدد من الأعمال الدرامية التي يتذكرها الجمهور، حيث تميزت بأدائها الهادئ، إنها الفنانة المصرية عزة بهاء.

ولكن تعد الفنانة عزة بهاء، واحدة من الفنانات المحظوظات في بدايتها، حيث تربت على يد فنانة شهيرة، لذا دخلت مجال التمثيل وهي مازالت طالبة في المرحلة الإعدادية، وتألقت على شاشة التليفزيون في أعمال عديدة.

والدة عزة بهاء هي الفنانة رجاء سراج التي شاركت في مسلسلات : «الشهد والدموع، نحن لا نزرع الشوك»، كما يتذكر الجمهور مشاركتها المميزة في مسرحية «الواد سيد الشغال» مع الزعيم عادل إمام.

بفضل والدتها.. عزة بهاء تمارس التمثيل



تربت الفنانة عزة بهاء على يد الفنانة الراحلة رجاء سراج، فكان لهذه النشأة دورًا كبيرًا في نمو حب الفن بداخلها منذ طفولتها.

فشاركت عزة بهاء في أكثر من سهرة تليفزيونية، حتى ظهرت لأوّل مرّة من خلال مسلسل “الإمام البخاري” عام 1982 أي كانت تبلغ من العمر حينها 14 عامًا.



الفنانة الراحلة رجاء سراج



ثم قررت عزة بهاء دراسة التمثيل أكاديميًّا فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال الدراسة شاركت بأدوار صغيرة على شاشة السينما لتشارك لأوّل مرّة في فيلم “رحلة الأوهام” عام 1985.



الفنانة عزة بهاء ووالدتها الفنانة الراحلة رجاء سراج



ولعب الحظ دوره في حياة الفنانة عزة بهاء، عندما حصلت على دور “سها بنت فكري بيه”، في مسرحية (الواد سيد الشغال) بجانب عادل إمام عام 1985 وهي طالبة بالمعهد.

وتعد مسرحية (الواد سيد الشغال) من أبرز الأعمال التي شاركت فيها عزة بهاء في بداية مشوارها الفني، حيث اشتهرت بجملتها “أنت شديد أوي مع الموظفين بتوعك يا سيد بيه”.



الفنان عادل إمام والفنانة عزة بهاء من مسرحية (الواد سيد الشغال)

ومن بعدها توالت عليها العروض الفنيّة، وركّزت على الدراما التليفزيونية، وتهكمت في حوار قديم من عدم اهتمام المنتجين السينمائيين بها، بقولها: “يبدو أنني مرفوعة من أجندة المنتجين والسينمائيين”.

فمنذ أن بدأت أولى خطواتها بالفن وهي تشارك بأعمال درامية تليفزيونية بجانب المسرح، فلم تظهر على شاشة السينما كثيرًا فرصيد أعمالها بالأفلام بلغ أقل من 10 أفلام على عكس التليفزيون.

أعمال عزة بهاء الفنيّة



ومن أبرز الأعمال الفنيّة التي شاركت فيها الفنانة عزة بهاء: مسرحية “الواد سيد الشغال”، مسلسل “عوالم خفيّة”، مسلسل “سقوط حر”، مسلسل “لحظات حرجة”، فيلم “أمن دولت”.

كما شاركت في مسلسل “أوراق مصرية”، مسلسل “الليل وآخره”، مسلسل “قاسم أمين”، مسلسل “لدواعي أمنية”، مسلسل “أوبرا عايدة”، مسلسل “الرجل الآخر”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي”، وغيرها.

الحياة الخاصة للفنانة عزة بهاء



أما عن الحياة الخاصّة للفنانة عزة بهاء، فقد تزوّجت مرّة واحدة فقط، من رجل الأعمال “خالد بركات”، طليق الفنانة الاستعراضية نيللي، وأنجبت منه ابنها الوحيد “أدهم”.

وتعرّضت عزة بهاء لانتقادات لاذعة من قبل الصحافة بعد زواجها من طليق الفنانة نيللي، لتنفصل عنه عام 1999 بعد زواج دام لـ3 سنوات، وتتفرّغ لتربية ابنها ووالدتها وتركّز على عملها بالتمثيل.





وفي أوائل التسعينيات وبالتحديد عام 1992 كانت قد ادعى المخرج عادل صادق زواجه منها بل واتهمها بخداعه وسرقة النسخة الثانية من وثيقة عقد الزواج العرفي الخاص به ثم هربت من منزله.





وهنا قررت عزة بهاء رفع دعوة قضائية على عادل صادق، وطالبت بتعويض عما حدث وربحت القضية لتنفي بذلك كل تلك الشائعات التي ترددت بينها وبين هذا المخرج.