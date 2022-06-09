شاهد .. فتاة حسناء ذهبت إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما دخلت إليه فكانت النتيجة الصادمة التي دمرت حياتها تماماً (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر فتاة حسناء ذهبت إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما دخلت إليه فكانت النتيجة الصادمة التي دمرت حياتها تماماً (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحولت نصيحة تلقتها موظفة في وزارة الداخلية من زميلاتها، بالاستعانة بخدمات ساحر بارع في منطقة صباح السالم (ليحسن حظوظها)، الى جريمة هتك عرض.

وقعت ضحيتها الموظفة، ليتبين ان الساحر ما هو الا ذئب نساء، وان غالبية زميلات الموظفة دائمات التردد عليه! الموظفة التي تعمل في وزارة الداخلية كانت دائمة الشكوى لزميلاتها من سوء الحظ الذي يلازمها، فهي مطلقة ولم يتقدم احد لخطبتها بعد طلاقها، وعلى الفور اقترحن عليها التوجه الى ساحر يدعي انه ابن اسرة ثرّية، وان لديه علماً واسعاً بالسحر يعطيه القدرة على «فك المربوط» وعمل سحر يجلب لها النصيب.

المجني عليها سارعت الى طلب رقم هاتف الساحر، املاً في ان تحصل على زوج بأسرع وقت، فقامت على الفور إحدى الزميلات باجراء مكالمة، اخبرتها بعدها انه موجود في الكويت، من حسن حظها،

وزوّدتها برقم هاتف الساحر، وطلبت منها الاتصال به بعد الساعة الخامسة عصراً حسب طلبه، لانه مرتبط في موعد مع زبونة اخرى. وافاد مصدر امني «الراي» بأن «المجني عليها حصلت على رقم هاتف الساحر ابن الاسرة الثريّة (حسب ادعائه)،

وانتظرت على أحرّ من الجمر حتى اشارت الساعة الى الخامسة مساء، فاتصلت به وشرحت له انها مطلقة، وترغب في الزواج، لكن سوء حظها حرمها الالتقاء بالشخص الذي تريده زوجهاً لها».

شابة كويتية حسناء ذهبت إلى ساحر ليساعدها على الزواج.. وعندما دخلت إليه كان الصدمة التي دمرت حياتها