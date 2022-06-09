شاهد .. تشوه وجه مذيعة شهيرة بعد تعرضها لعملية تجميل فاشلة.. لن تصدقوا كيف أصبحت ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر تشوه وجه مذيعة شهيرة بعد تعرضها لعملية تجميل فاشلة.. لن تصدقوا كيف أصبحت ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)