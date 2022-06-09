شاهد .. تشوه وجه مذيعة شهيرة بعد تعرضها لعملية تجميل فاشلة.. لن تصدقوا كيف أصبحت ! (فيديو)

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انت الان تتابع خبر تشوه وجه مذيعة شهيرة بعد تعرضها لعملية تجميل فاشلة.. لن تصدقوا كيف أصبحت ! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)
تعرضت الإعلامية أودي الزبن مذيعة برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية لحساسية بسبب إبرة تذويب الفيلر.
وظهرت “الزبن” في مقطع فيديو وهي تشرح ما تعرضت له، حيث تورمت الشفايف بشكل ملحوظ.
ورغم أن شفايفها ظهرت متورمة جدا، قالت “الزبن”: خفت شفايفي مرة.. ثقيلة المادة ثقيلة.
وأضافت: “الحين البوسة احترافية. .. بكرة تشفون .. بصورلكم كل أوضاعي”.