شاهد .. لن تتوقعوا أن هذه الممثلة الشهيرة هي إبنة مريم فخر الدين من محمد ذو الفقار.. نسخة طبق الأصل من نهال عنبر !! (اتفرج صورتها)

انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا أن هذه الممثلة الشهيرة هي إبنة مريم فخر الدين من محمد ذو الفقار.. نسخة طبق الأصل من نهال عنبر !! (اتفرج صورتها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا يعرف كثيرون أن للفنانة مريم فخر الدين إبنة دخلت مجال الفن من بابه الواسع وحققت نجاحاً فيه.

واختار بعض مشاهير زمن الفن الجميل أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. لكن هذا لا ينطبق على ابنة مريم فخر الدين.

إنها الفنانة إيمان ذو الفقار، ابنة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين والفنان محمود ذو الفقار، عمها هو الفنان صلاح ذو الفقار والفنان نور الدين ذو الفقار، خالها هو الفنان يوسف فخر الدين، وزوجة مدحت الهواري رجل الأعمال المصري.

تشبه ملامحها ملامح الفنانة نهال عنبر وشاركت إيمان بدور الطفلة الصغيرة المخطوفة (سوسن) في فيلم ملاك وشيطان.بطولة الدنجوان الراحل رشدي أباظة وإخراج كمال الشيخ وكان دورها في الفيلم بالغ الأهمية، ومثلت بعض الأفلام حينما كبرت .

لتشارك إيمان محمود ذو الفقار بعدها في عدة أفلام قبل أن تقرر اﻹبتعام عن التمثيل بعد آخر أفلامها وهو (كم أنت حزين أيها الحب) عام 1980، من أبرز أعمالها (القطط السمان، قصر الهواء، حرامي الحب).

يُذكر عن والدتها مريم فخر الدين أنها ولدت في مدينة الفيوم، 13 يناير 1933، لأب مصري مسلم، وأم مجرية مسيحية تدعى “باولا”، وعاشت فترة من حياتها مزدوجة الديانة، ما بين الإسلام والمسيحية، حيث قامت بتسجيل مريم، في المدرسة باسم مارى فخري، وظلت تدرس “مريم” الدين المسيحي لسنوات وتتعلم تقاليد الديانة المسيحية وتمارس طقوسها، وتؤدي صلواتها حتى فوجئ والدها بهذا، فذهب إلى المدرسة وأخبر المدرسين بديانتها المسلمة