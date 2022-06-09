شاهد .. اللبنانية ’’لاميتا فرنجية‘‘ تغري جمهورها بإطلالة مثيرة في أجرأ صورة على وجة الكون !

انت الان تتابع خبر اللبنانية ’’لاميتا فرنجية‘‘ تغري جمهورها بإطلالة مثيرة في أجرأ صورة على وجة الكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

خطفت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، الأنظار من خلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت عارضة الأزياء اللبنانية بصورة سيلفي بإطلالة جريئة مما أثار إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور أبرز الصور و الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فني.



أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة “تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف”، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم “حد سامع حاجة” مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل