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شاهد .. فنانة مصرية تفجر ضجة واسعة.. الكلب عضني في هذه المنطقة من جسدي !! من تكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

اعلنت الممثلة المصرية رحمة حسن، عن تعرضها لحادث عض من كلب شرس، وذلك مساء البارحة أسفل منزلها.

 

كتبت رحمة عبر صفحتها:


(امبارح الساعه ١١ بليل كنت نازله اجيب حاجه من السوبر ماركت جمب البيت ،وكنت ماشيه علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للاسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيره وغويطه بنابه في منطقه حساسه . صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابه ، ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤ هاخدهم خلال شهر).

 

اضافت: (امبارح صاحبت الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه ! طبعا انا اتصدمت لما عرفت انها مَش اول مره الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع منغير كمامه او حد قوي يمسكه .. بجد حرام عليكم ، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح ،وصاحبه مسؤل مسؤليه كامله عنه ويحاسب علي اهمال مسؤليته ، خصوصا لو اهماله تسبب لشخص تاني في اذي بدني يحتاج اكتر من ٢١ يوم علاج واذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد ايه عشان يخف).

 

اختتمت كلامها: (انا كنت بحب انزل احط اكل ومايه للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي انا حقيقي مرعوبه اقرب منهم وخايفه جدا .انا اسفه طولت عليكم بس انا بجد مَش عارفه المفرود اعمل ايه عشان محدش تاني يتاذي

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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