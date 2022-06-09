شاهد .. تعرف على حكاية الفيلم الذي مُنعت سهير رمزي من بطولته.. لن تصدقوا السبب الذي لم يصدقة أحد حتى اليوم !

انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية الفيلم الذي مُنعت سهير رمزي من بطولته.. لن تصدقوا السبب الذي لم يصدقة أحد حتى اليوم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

كان الأمير السعودي خالد بن سعود يذهب إلى المسرح ليشاهد سهير رمزي، وذات يوم دخل إلى الكواليس وقابلها، ثم عرض عليها مباشرة الزواج، فطلبت أن يمنحها فترة للخطوبة، حتى تتعرف عليه.

وافق الأمير، لكنها اشترطت عليه ألا يتم الزواج إلا إذا وافق على استمرارها في مجال الفن، وبالفعل تم الزواج وعنها قالت سهير رمزي: "كان رجلا وسيما، ومثقفا ومتعلما في جامعة اسكفورد، ولم أتزوجه من أجل المال، وإنما بيننا قصة حب كبيرة".

استمر زواج سهير رمزي من الأمير السعودي 4 سنوات، ثم سافر بعدها إلى المملكة وتم الطلاق بعد عدد من المشكلات كان أشهرها عندما منعها من مغادرة القاهرة إلى بيروت حيث كانت مرشحة لبطولة أحد الأفلام، حيث رفضت ما طلبه منها، فطلقها فوراً.

وسهير رمزي، ممثلة مصرية ولدت في مدينة بورسعيد، ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم (صحيفة سوابق)، عملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين.