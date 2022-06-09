شاهد .. سعودية تتحدث عن احتضانها لطفلة .. لكن بعد قدومها إلى المنزل تفاجأت بما حدث لها والذي لم يكن متوقع ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر سعودية تتحدث عن احتضانها لطفلة .. لكن بعد قدومها إلى المنزل تفاجأت بما حدث لها والذي لم يكن متوقع ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت نورة الداود، المستشارة الأسرية ووالدة أمل، عن طريقة تعايشها مع المحتضنة داخل المنزل وكذلك تعامل الأولاد معها.

وأضافت "الداود" خلال لقائها في برنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية ": أقول لها إنتي يا "أمل" أحبك أنتي بنتي اللي جابها قلبي.. وهاذول إخوانك اللي جابهم بطني.. ما فيه فرق.

وتابعت: "أختها سارة تقول لها دائما أنتي أختي وأربيها بتوسط الخطأ خطأ والصح صح وأقول لها أبيك تكوني قد نفسك وأنا فخورة فيها وأرجع لها في الاستشارات لأنها حكيمة".

يذكر أن المواطنة "نورة الداود" أنجبت أطفال بعد احتضانها لـ "أمل" وهو ما اعتبره مقدم البرنامج أن الله فتح عليها باب الخير والإنجاب.