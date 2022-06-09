شاهد .. عكس ما فعلته نانسي عجرم.. ما قام به حمادة هلال لحظة أذان المغرب وهو يغني على المسرح صدم كل الحضور ولا يُصدق !

انت الان تتابع خبر عكس ما فعلته نانسي عجرم.. ما قام به حمادة هلال لحظة أذان المغرب وهو يغني على المسرح صدم كل الحضور ولا يُصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

استطاعت النجمة نانسي عجرم، أن تلفت الأنظار بعد أن أدت أغنيتين فقط من أصل خمس أغاني كان المفترض أن تقدمها في حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية، الذي أحيته في ديسمبر الماضي، في ختام مهرجان ميدل بيست بالرياض.

وأثار توقف الفنانة نانسي عجرم، عن الغناء في حفل في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في العاصمة السعودية الرياض، ونزولها من المسرح بعد أن أدت أغنيتين فقط حالة من الجدل، وتساءل البعض عن السبب.

وقالت نانسي إنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية ما أكسبها احترام الجمهور السعودي والعربي.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان الجدل الذي تسبب الفنان المصري حمادة هلال قبل 4 سنوات حيث لم يتوقف عن الغناء في حفل أقامة بجامعة المنصورة.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو أشاروا إلى أنه تم تسجيله خلال حفل أقامه الفنان حمادة هلال في جامعة المنصورة ولوحظ أنه لم يتوقف عن الغناء أثناء آذان المغرب.

وتعرض الفنان حمادة هلال آنذاك لحملة واسعة من الانتقادات اللاذعة إذ إتهمه المتابعون بإهانة الآذان، واعتبروا تصرفه هذا عملاً غير لائق وخرقاً للأصول، لكن مصادر مقربة من الفنان نفت هذه التفاصيل مؤكدة بأنها مجرد إشاعة تحاول النيل من الفنان حمادة هلال.

يذكر أن نانسى عجرم قدمت أغنية تتر مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل ويقول أول مقطع من الأغنية: "يا ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللى مالي القلب عالآخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير من.. وأدى جزاتى فى الآخر.. الظلم ظلمات ياللى ظالمنى.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلمينى".

وحقق حمادة هلال نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسه "المداح" الجزء الثاني الذي شارك به مؤخرًا خلال موسم رمضان الماضي، وقام ببطولته بجانب حمادة هلال: أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين.