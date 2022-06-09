شاهد .. ياسمين صبري تفجر مفاجأة غير متوقعة للجمهور.. ماصرحت به النجمة صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفجر مفاجأة غير متوقعة للجمهور.. ماصرحت به النجمة صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/09 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

شغلت الفنانة ياسمين صبري الجمهور طوال العام الجاري، وانشغل رواد التواصل الأجتماعي، بتناقل الأخبار عن أنشطتها المختلفة في إجازتها الصيفية،وايضا المستجدات في حياتها الخاصة.

وبقيت عوده الفنانة ياسمين صبري للشاشة محل تساؤل من الجمهور، وذلك بسبب استمرار غيابها عن التمثيل ، حيث كان من المقرر أن تعود في موسم رمضان الماضي، ولكنها واصلت غيابها منذ آخر أعمالها في 2020.

كما نتظر الجمهور عودتها الى الشاشة، وقد تم الأعلان عن عدة مشاريع ومفاجآت فنية لها في الفترة الحالية، وعلى رأسها مسلسل "الشادر" والذي يجمعها لأول مرة مع الفنان أشرف عبد الباقي.

و تعود الفنانة ياسمين صبري، للدراما مجددًا على منصة اتفرج، بمسلسل "الشادر" ، وهو مكون من 15 حلقة، ولم تعلق ياسمين صبري حتى الآن على المسلسل أو تفاصيل دورها به.

كما أعلنت ياسمين في الفترة الأخيرة عن عودتها للسينما بعد غياب، وأكدت أنها ستصور فيلمها الجديد بعد نهاية موسم رمضان الماضي، ولكنها لم تكشف تطورات الفيلم بعد، وكذلك لم تحسم الفنانة مصير مسلسل "دنيا"، والذي بدأت تجهيزاته قبل موسم رمضان وتأجل عرضه في اللحظات الأخيرة.

وقد كشف الفنان أشرف عبد الباقي في مقابلة له مع برنامج "ّذا انسايدر بالعربي" عن ملامح مسلسله الجديد مع ياسمين صبري، وقال إن العمل ما زال في مرحلة الكتابة، كما تداول الجمهور مؤخراً صوراً، جمعت ياسمين صبري والمخرج سامح عبد العزيز والفنان أشرف عبد الباقي، كانت خلال جلسة جمعتهم للاتفاق على تفاصيل مسلسل "الشادر".