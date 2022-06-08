أخبار اليمن : 7 غارات عدوانية وقصف صاروخي على حيس والجبلية

7 غارات عدوانية وقصف صاروخي على حيس والجبليةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 50 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس، و7 غارات لطيران العدو التجسسي على حيس ومقبنة والجراحي، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية والجراحي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، واثنين خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و23 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.