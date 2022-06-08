أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 191 خرقاً للهدنة الإنسانية

قوى العدوان ترتكب 191 خرقاً للهدنة الإنسانيةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 191 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الكسارة بمأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 30خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في الكسارة بمحافظة مأرب.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة والكسارة بمأرب، والمزرق وغرب حرض وبني حسن بمحافظة حجة، والكبسة والضيعة والمصينعة بمديرية رازح بمحافظة صعدة، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الصيابة بوادي جارة بجيزان وجبل العمدة بنجران.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 107 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.